Tui will Klimavorreiter werden

Vorgesehen sind unter anderem Investitionen in moderne Flugzeuge, Energieeinsparungen in allen Bereichen, die Förderung des lokalen Einkaufs für Hotels sowie die Nutzung nachhaltiger Treibstoffe für Kreuzfahrtschiffe. Tui hält auch an seinem zuvor gesetzten Ziel fest, spätestens 2030 klimaneutrale Kreuzfahrten anzubieten. „Tui soll Klimavorreiter unserer Branche werden“, sagte Firmenchef Sebastian Ebel laut Mitteilung. Netto-Null-Emissionen „so schnell wie möglich“ seien „unser wichtigstes Ziel in Sachen Nachhaltigkeit. Das werden wir auch Lieferanten und Partnern vermitteln.“