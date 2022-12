Tui will mehr individuelle Urlaubspakete anbieten

Konzernchef Sebastian Ebel sieht dies als „einen der großen Fokusse“ der kommenden Jahre. Bei der Vorstellung der Tui-Jahreszahlen für 2021/2022 sagte er: „Deutschland war der erste Markt dafür, auch in anderen Ländern werden wir das ausrollen.“ In der Regel kaufen Reiseveranstalter die Elemente für Pauschalangebote in großen Mengen ein, was ihnen im gewissem Umfang auch Preisstabilität bringt. Aus Tui-Sicht wird die Pauschalreise durch vom Kunden direkt ausgesuchte Angebote „flexibler und individueller und damit dynamischer“.