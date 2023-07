Urlaubskasse: Kaution schränkt Kreditkarten-Rahmen ein

München/Berlin(dpa/tmn) - . Mietwagenfirmen verlangen sie, auch an der Hotelrezeption wird in manchen Ländern höflich um eine nicht unerhebliche Kaution gebeten. Entsprechende Geldbeträge werden dann meist auf der Kreditkarte der Kundin oder des Kunden geblockt. Das Problem: Der Verfügungsrahmen schrumpft entsprechend. Und: Dieser ist aus Sicherheitsgründen im Ausland ohnehin meist niedriger als in Deutschland.