USA-Reisetipps: Lego-Park bei Washington und Dalí in Florida

In Washington selbst öffnet Mitte Oktober das „National Museum of Women in Arts“ nach zweijähriger Renovierungspause wieder. Wie der Name vermuten lässt, spielen in dem Haus Werke von Künstlerinnen die Hauptrolle. Zum Start gibt es die Ausstellung „The Sky's the Limit“ zu sehen, mit raumgreifenden Skulpturen und Installationen.