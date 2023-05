Wandern im atlantischen Donnerparadies

Nach dem Fluss geht es zunächst durch Korkeichenwälder. Später in den Dünen leuchten in Gelb und Pink die Mittagsblumen, in sanftem Violett die stechenden Grasnelken. Zistrosen, Wacholder und Rosmarin duften am Wegrand, bis der Pfad über den Praia do Brejo Largo führt, dem nächsten Traumstrand, eingerahmt von wild bewachsenen Felsen.