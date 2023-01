Wandern statt Skifahren? Mittelgebirge müssen umdenken

„Der Trend wird so sein, dass die Saison immer später startet. Zugleich nehmen die sogenannten optimalen Skitage, also Tage an denen gutes Wetter und die Landschaft schneebedeckt ist, ab“, sagte Witting weiter. Zudem verlagere sich die Saison weiter nach hinten - Schnee liegt dann möglicherweise, wenn die Menschen eigentlich keine Lust mehr aufs Skifahren haben. „Das wird betroffene Skigebiete zunehmend wirtschaftlich in Bedrängnis bringen.“ Deshalb seien Alternativen wichtig: „Je früher eine Region sich darüber Gedanken macht, wie man sich zukunftsfähig aufstellen kann, desto eher wird sie eine Chance haben.“