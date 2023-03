Was Reisen auf dem Balkan reizvoll macht

Ganz anders in Kroatien: Hier empfiehlt Nina Meyer vom Reiseveranstalter Berge & Meer den Krka-Nationalpark im Süden des Landes, die unweit davon gelegene Adria-Stadt Split und die Inselwelt von Krk in der Kvarner-Bucht bis Korcula an der Südküste. „Ansonsten sollte man unbedingt in die landestypischen Restaurants Essen gehen.“ Preiswerter als in Italien sei der Urlaub jedoch nicht unbedingt. Schnäppchenpreise darf man in Kroatien nicht erwarten.