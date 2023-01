Whistler: Vom Hippie-Nest zum größten Skigebiet Nordamerikas

„Wir hatten nicht so viel Gelände, nicht so viele Lifte und keine 15 Jahre Geschichte“, erinnert sich Blackcomb-Manager Hugh Smythe. „Also mussten wir uns was einfallen lassen.“ So ließ er in Liftschlangen kostenlos Kaffee servieren und fegte eigenhändig nachmittags den Schnee von den Autos der Gäste.