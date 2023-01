Wie geht es mit der Skisaison in den Alpen weiter?

Die 50 größten Skigebiete in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben die Preise für Tagestickets zur Liftnutzung in dieser Saison um durchschnittlich acht Prozent erhöht, wie eine aktuelle Analyse der „Neuen Zürcher Zeitung“ und des Webportals skiinfo.de ergab. In Deutschland stiegen die Preise demnach um zwölf Prozent, am Kranzberg bei Garmisch-Partenkirchen waren es gar 23 Prozent.