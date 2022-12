Die faszinierende Welt der Urzeitkrebse

Braunschweig/Bonn (dpa/tmn) - . Dieser Moment, wenn das Pulver aus der kleinen Tüte in einen Wasserbehälter versank. Und der Moment, an dem es nach wenigen Tagen wie von Zauberhand zu wimmeln anfing. So mancher Erwachsene erinnert sich bis heute daran, wie es in den 70er und 80er Jahren war, echte Urzeitkrebse zum Leben zu erwecken.