Hund, Katze, Hamster: Welches Tier passt zu meinem Kind?

Ein weiterer Pluspunkt: Kinder mit Hund sind sportlich aktiver, wie der Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft in Bremen berichtet. Welcher Hund in welche Familie passt, hängt von vielen Kriterien ab. So sind für Kleinkinder junge und damit ungestüme Hunde weniger geeignet - erst recht nicht, wenn die Vierbeiner so groß sind, dass sie die Kinder im Eifer des Gefechts umrennen können.