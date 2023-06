Hund und Katze kiffen mit

Und was, wenn das Tier aus Versehen Backwerk mit spacigem Inhalt frisst? „Konsultieren sie schnellstmöglich eine Tierärztin oder einen Tierarzt“, rät Gerlach. Ist die Aufnahme noch keine zwei Stunden her, kann dieser das Tier erbrechen lassen. So wird die schädliche Substanz direkt aus dem Körper befördert. Auch wenn die Aufnahme länger her ist, sollte ein Tierarzt zurate gezogen werden. Wichtig dabei: nicht lügen. „Berichten Sie wahrheitsgemäß, was das Tier aufgenommen hat“, mahnt Gerlach.