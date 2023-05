Nabu: Mehr Gelassenheit im Umgang mit giftigen Insekten

Mehrere Medien hatten zuletzt über eine Ausbreitung des Ölkäfers in Deutschland berichtet, ohne dafür in ihren Texten eine konkrete Quelle zu nennen. Der Nabu widerspricht diesen Darstellungen: „Er ist weder neu, noch breitet er sich stark aus, wie oft behauptet wird. Im Gegenteil - er ist in seinem Bestand gefährdet und steht auf der Roten Liste.“ Auch die Deutsche Wildtier Stiftung teilte kürzlich auf Anfrage mit, dass ihr keine Informationen über eine Ausbreitung des Ölkäfers vorlägen.