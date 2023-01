Rückzugsorte sollen Luchse wieder nach Thüringen locken

Durch die zentrale Lage in Deutschland und Europa sei Thüringen „ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt der mitteleuropäischen Luchspopulation“, betont Tamás. Für die derzeit drei in Deutschland lebenden Gruppen im Harz, im Bayerischen Wald und im Pfälzerwald könnte Thüringen nach Einschätzung von Experten eine Schlüsselrolle spielen. Im Harz sei die Luchsdichte mit zwei bis drei Tieren pro 100 Quadratkilometern bereits hoch, sagt der Koordinator. „Den Luchsen wird es dort zu eng - sie wollen nach Thüringen und in andere waldreiche Gegenden.“