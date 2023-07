So basteln Sie ein Planschbecken für Vögel

Das Wasser sollte täglich ausgetauscht werden, insbesondere wenn es sich um kleine Behältnisse handelt. Es empfiehlt sich außerdem laut NABU, die Tränke ab und an mit heißem Wasser zu überbrühen, um Keime zu töten. Der Standort sollte katzensicher sein, daher bietet es sich an, die Schalen in mindestens anderthalb Metern Höhe aufzuhängen.