Spanien verbessert Schutz von Haustieren

Madrid (dpa) - . In Spanien sollen Haustiere künftig als „fühlende Wesen“ besser vor Vernachlässigung, Aussetzung und Quälerei durch ihre Halter geschützt werden. Das Unterhaus in Madrid billigte abschließend das „Gesetz für die Rechte und das Wohlergehen von Tieren“ und Änderungen im Strafgesetzbuch mit höheren Strafen für Tierquälerei. Die Verbesserungen sollen den geschätzt rund 26 Millionen Haustieren in Spanien, vor allem Hunde und Katzen, zugutekommen.