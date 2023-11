Telemedizin: Das kann der Tierarzt aus dem Internet

Berlin/Strerup (dpa/tmn) - . Der Hund hechelt schon beim Anblick der Eingangstür, die Katze faucht garstig aus der Transportbox: Für Tiere und Besitzer sind Besuche in der Tierarztpraxis häufig stressig. Abhilfe versprechen da Online-Sprechstunden für Vierbeiner, bei denen sich Tierhalter via Internet an Veterinäre wenden können.