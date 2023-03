Trüffelsuche mit Hund: Der richtige Riecher

Nach Angaben von Markus Mayer vom Verband für Trüffelanbau und Nutzung in Deutschland habe sich das Interesse am Trüffelanbau in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland langsam aber deutlich entwickelt. Der Leiter der Vereins-Geschäftsstelle in Schallstadt im Breisgau schätzt, dass bislang rund 600 Akteure über 500 Hektar Trüffelkulturen angelegt hätten. Einige Anlagen seien bereits in der Vollernte-Phase, viele andere zeigten erste Trüffel. „Die Qualität dieser Trüffel hat eine gute Konsistenz, einen hervorragenden Geruch und kann mit den Produkten aus Italien und Frankreich mithalten“, meint der Biologe. Vor allem die Kalkgebiete in Deutschland seien die bevorzugten Gegenden für den Trüffelanbau.