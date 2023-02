Vom tierfreundlichen Umgang mit Stadttauben

Immer mehr Städte versuchen so ein Konzept zu etablieren. Berlin etwa. Hier sei die Zahl der Tauben in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken, so Berlins Wildtierreferent Derk Ehlert. Nämlich von 150.000 Tieren im Jahr 1980 auf 19.000 Tiere im Jahr 2022. Zuletzt stieg die Anzahl allerdings wieder leicht an.