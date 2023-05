Wann Jungvögel wirklich Hilfe brauchen

Sitzt ein Tier auf der Straße, sollte allerdings unmittelbar gehandelt werden. „Setzen Sie den Vogel vorsichtig zum Beispiel in ein Gebüsch am Rand“, rät die Tierschutzorganisation. Keine Sorge beim Anfassen: Vögel stören sich den Angaben zufolge nicht am menschlichen Geruch. Wichtig ist, das Jungtier nicht zu weit wegzusetzen, denn ein Altvogel befindet sich in der Regel noch in der Nähe und muss die Rufe des Nachwuchses hören können.