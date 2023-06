Warum Wespen und Co. an Scheiben rauf und runter schwirren

Berlin (dpa/tmn) - . Es brummt und summt und immer wieder ist da ein leises Klacken am Fenster zu hören. Wenn sich im Sommer Bienen oder Wespen in die Wohnung verirren, lässt sich häufig beobachten, wie die Tierchen immer wieder gegen die Glasscheibe fliegen - teils in offenbar wilder Aufregung.