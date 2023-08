Was ein Beinbruch für Hund und Katze bedeutet

Bei der sogenannten modulierten mittelfrequenten Elektrotherapie zum Beispiel werden Therapeutin Höller zufolge tief liegende Nerven, Gewebeteile sowie Muskelketten in leichte Schwingungen versetzt. So würden Schmerzsignale überdeckt und an behandelter Stelle der Stoffwechsel angeregt, sodass das Gewebe besser heilt.