Skyliners-Coach Wucherer: Der Verein gehört in die Bundesliga

Klar ist: Die Skyliners verfügen nach wie vor über die Strukturen eines Bundesligisten. Klar ist auch: Wenn man zweimal in Folge sportlich absteigt, kann nicht alles ideal gelaufen sein. Wir werden uns an der einen oder anderen Stelle neu aufstellen müssen, damit der Verein wieder in die Spur kommt und in die Bundesliga zurückkehren kann. Dort gehört er hin.

Ihren ersten Job als Headcoach übernahmen Sie vor zehn Jahren in Gießen. Die 46ers waren damals auch zweimal in Folge sportlich abgestiegen...

Die Entwicklungen beider Vereine sind aber trotzdem nicht vergleichbar. Gießen war damals in schwerer finanzieller Schieflage, musste mitten in der Saison fast alle Leistungsträger abgeben und stieg mit einer Rumpftruppe in die ProA ab. Eine solche Entwicklung gab es in Frankfurt nicht. In sportlicher Hinsicht sehe ich Parallelen. Wie bei den 46ers musste ich in Frankfurt eine fast komplett neue Mannschaft zusammenstellen, aus dem Kader der vergangenen Saison sind nur Jordan Samare und Lorenz Brenneke noch dabei. In Gießen hat man mir drei Jahre Zeit für den Wiederaufstieg gegeben, der im zweiten Jahr glückte. Ich bin gespannt, wie geduldig man in Frankfurt sein wird.