Basketball: Gießen 46ers machen aus der Not eine Tugend

Am Samstag geht’s für Stefan Fundic (M.) und die Gießen 46ers im Zweitliga-Auswärtsspiel bei den Baskets Paderborn zur Sache.

Basketball-Zweitligist Gießen 46ers muss in dieser Trainingswoche improvisieren. Schuld ist die angespannte Personallage, die sich am Samstag in Paderborn aber entspannen sollte.