Basketball: Heimpremiere und Wiedersehen für Gießen 46ers

Kehrt an diesem Mittwoch an seine alte Wirkungsstätte Osthalle zurück: Trainer Pat Elzie fordert mit Koblenz die Gießen 46ers heraus.

Die Basketballer von der Lahn gehen am Mittwoch in der Osthalle auf die Jagd nach Punkten in der zweiten Liga ProA. Beim Gegner aus Koblenz sitzt ein alter Bekannter auf der Bank.