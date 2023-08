Basketballer Rowsey kommt doch nicht zu Gießen 46ers zurück

Für den Pointguard wäre es der zweite Aufenthalt an der Lahn gewesen, nachdem er bereits in der Saison 2020/21 unter Trainer Ingo Freyer als Ersatz für den einst verletzten Jonathan Stark zwei Pokalspiele für Gießen absolviert hatte. „Wir müssen Andrews Entscheidung respektieren, auch wenn wir natürlich um eine frühere Information seinerseits froh gewesen wären. Nun begeben wir uns auf die Suche nach Ersatz, sind aber zuversichtlich, dass das Netzwerk unseres Cheftrainers Frenki Ignjatovic zeitnah Früchte tragen wird. Er ist schon wieder kräftig am Telefonieren - wir werden uns nun aber auch Zeit nehmen, um die Position adäquat besetzen zu können“, sagt 46ers-Geschäftsführer Jonathan Kollmar nach Rücksprache mit Ignjatovic, der Dienstag und Mittwoch an der Liga-Tagung im westfälischen Münster teilnahm.