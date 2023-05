Branislav Ignjatovic hat sein Herz an Gießen 46ers verloren

Frenki, haben Sie mit Ihrem Team bisher mehr erreicht, als Sie gedacht haben, oder haben Sie bisher stets tiefgestapelt? Nein, tiefgestapelt habe ich mit Sicherheit nicht. Wer die Umstände bei uns, wirtschaftlich und infrastrukturell, kennt, der weiß, dass wir mit dem Einzug ins Halbfinale unglaublich viel erreicht haben. Im Oktober wussten wir nicht, wie wir die Gehälter bezahlen sollten, inzwischen sind wir unter den besten Vier gelandet. Das ist schon herausragend. Die Playoffs zu erreichen, war das klare Ziel, alles andere sind Goodies. Nur das Verpassen der Runde der besten Acht wäre ein Misserfolg gewesen.

Was ist drin im Halbfinale gegen Rasta Vechta? Wir haben schon alles erreicht, was wir wollten, die aber noch lange nicht. Deshalb liegt der Druck aufseiten von Vechta. Sie sind heimstark, das ist jedem klar, sie haben unlängst aber auch unsere Heimstärke kennengelernt. Deshalb: In einer solchen Serie ist alles möglich, sie entwickelt oft ihre eigene Dynamik.

Was passiert, wenn Ihr Team die Endspiele erreichen sollte? Die Bundesliga-Lizenz haben die 46ers ja bereits erhalten … Ich kann nur für den sportlichen Erfolg sorgen. Die Euphorie der letzten Monate, der deutliche Anstieg der Zuschauerzahlen, vor allem aber unsere stets besser werdenden Leistungen haben gezeigt, dass wir zurecht zur ProA-Spitze gehören. Alles andere entscheiden am Ende Aufsichtsrat, Gesellschafter und Geschäftsführung, da habe ich keinen Einfluss.

Sie haben im Basketball viel erlebt. Was unterscheidet den Standort Gießen von Ihren anderen bisherigen Arbeitsplätzen? Ich habe in der Tat schon viel erlebt, die letzten zehn Monate in Gießen übersteigen aber alles bisher Dagewesene. Eine solche Begeisterung in der Stadt, in der Halle, bei den Fans, das kenne ich eigentlich nur aus meiner serbischen Heimat. Ich glaube, es gibt in Deutschland allerhöchstens eine Handvoll Clubs, die die Anhänger und die Bevölkerung ähnlich geballt hinter sich wissen wie wir bei den 46ers.

Wenn Sie das Parkett verlassen, erreichen Sie Sprechchöre. Und wenn Sie den VIP-Raum betreten, applaudieren die Gäste. Wie nah gehen Ihnen solche Sympathiebekundungen? Mir geht das alles sehr nah. Ich bin ein Gefühlsmensch und genieße die Spontanität der Leute. Ich spüre jeden Tag die Unterstützung der Bevölkerung, die bald wieder wie zu Erstliga-Zeiten in die Osthalle kommt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder pickepacke voll sein wird.

Sie haben noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Wann werden Sie ihn verlängern? Ich habe natürlich erste Gespräche geführt, denn ich glaube, dass ich hier in Gießen ein Projekt angestoßen habe, das noch lange nicht beendet ist. Ich weiß, was ich erreichen will und kann, ich weiß aber auch, dass Entscheidungen im Basketball meistens erst in den Sommermonaten getroffen werden. Ich jedenfalls stehe zu meinen Aussagen und möchte gerne längerfristig in Gießen arbeiten. Auch was meine Person angeht, ist es aber so, dass Aufsichtsrat, Gesellschafter und Geschäftsführung das letzte Wort haben.

Sie hatten immer mal wieder Anfragen, beispielsweise aus Jena, aus Trier, aus der Türkei oder aus Russland. Warum haben Sie bisher allen Offerten widerstanden? Ich bin seit 25 Jahren Trainer und habe es geschafft, jede Nacht in meinem eigenen Bett in Ober-Ramstadt zu schlafen. Dort lebe ich mit meiner Familie, dort habe ich Freunde, dort gehört mir ein Haus. Mir ist dieses vertraute Umfeld sehr wichtig. Das möchte ich nicht aufgeben, nur um irgendwo allein zu sein, weil es ein paar Euro mehr zu verdienen gibt.

Sie haben in Gießen eine unfassbar aufreibende Hauptrunde erlebt … Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich eine solche Saison noch nie hatte. Fast alle Spiele haben mich Nerven gekostet, weil sie besonders eng waren. Aber auch rundherum hatte ich zahlreiche Baustellen zuzuschippen. Als Trainer und Sportlicher Leiter sitzt du oft zwischen allen Stühlen. Ich habe versucht, gerade im wirtschaftlichen Bereich die unterschiedlichen Interessen, Vorgehensweisen und Bedürfnisse nicht nur zu verstehen, sondern sie auch umzusetzen. Inzwischen, glaube ich, haben alle verstanden, dass wir mit Geld nicht sorglos umgehen dürfen, sondern aufeinander aufpassen müssen. Ich liebe eine klare Struktur, eine klare Führung, es ist aber auch wichtig, dass es ein Gremium mit einem großen finanziellen Sachverstand gibt. Da sind wir auf einem richtig guten Weg. Insgesamt darf ich sagen: Ganz so aufregend hatte ich es mir in Gießen nicht vorgestellt, als ich hier unterschrieben habe.

Sie befinden sich wahrscheinlich schon in den Planungen für die kommende Saison. Wer wird bleiben, wen möchten Sie gerne behalten? In unserem Sport fallen die wichtigen Entscheidungen meist erst kurz vor Beginn der Vorbereitungszeit. Jeder, der in der Osthalle war, weiß, wer bei uns die tragenden Säulen sind und wen ich gerne behalten möchte. Ob sich dies beispielsweise bei Stefan Fundic und Jordan Barnes realisieren lässt, liegt nicht in meiner Macht. Es gibt Spieler, die haben noch gültige Verträge. Aber auch in diesen Fällen planen Agenten oft anders. Im Basketball ist es ein Traum zu glauben, man könne eine Mannschaft eins zu eins in die nächste Spielzeit verpflanzen.

Und gibt es schon Namen von Neuerwerbungen, die Sie gerne bei den 46ers sehen würden? Ich habe in den vergangenen Wochen unfassbar viele Gespräche geführt, gerade mit großen deutschen Spielern oder deren Agenten. Ich möchte noch keine Namen nennen, denn Entscheidungen sind noch nicht gefallen.