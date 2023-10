Ersatzspieler der Gießen 46ers trumpfen auf 

Gießen . Achtung, Wortspiel: Eine knappe Woche vor dem Hessenderby haben einige der Bankangestellten ihren Wert unter Beweis gestellt und gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Beim 88:85 (46:54)-Erfolg in der 2. Basketball-Bundesliga bei den Dresden Titans waren es vor allem die bis jetzt weder mit allzu vielen Spielanteilen auf sich aufmerksam machenden noch ihren Coach zu Jubelstürmen hinreißenden Dejan Kovacevic, Roland Nyama und Jonathan Maier, die dem Auftritt der Gießen 46ers ihren Stempel aufdrückten. So dass „Frenki“ Ignjatovic sechs Tage vor dem Gastspiel der Skyliners aus Frankfurt höchst zufrieden den Mannschaftsbus für die rund fünfstündige Heimreise bestieg: „Wir haben nicht nur eine Starting Five, sondern endlich auch Leute auf der Bank, die entscheidende Impulse setzen können“, lobte der 57-Jährige seine Reservisten.