Gießen 46ers haben ihren Kader komplett

Wilson spielte zuletzt für Stella Azzurra Roma in der zweiten italienischen Liga und half dort mit, dass die Hauptstädter den Klassenerhalt schafften. Im Schnitt 16 Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists steuerte der 1,88-Meter-Mann aus Milwaukee zum Verbleib der Römer bei. In Deutschland ist der 28-Jährige ebenfalls kein Unbekannter. 2019/20 lief er für die Nürnberg Falcons auf, für die zu diesem Zeitpunkt auch noch 46ers-Neuzugang Jonathan Maier aktiv war. An der Pegnitz machte der US-Boy einst mit durchschnittlich über 18 Punkten und einer sehr guten Dreierquote von fast 39 Prozent auf sich aufmerksam. Diesen Wert von jenseits des Perimeters steigerte Duane Wilson in Rom noch einmal auf beeindruckende 45 Prozent.