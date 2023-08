Gießen . Die Gießen 46ers holen einen alten Bekannten zurück: Wie diese Redaktion bereits berichtete, kehrt Andrew Rowsey, der in der Saison 2020/21 schon für die Lahnstädter auflief, zu dem Basketball-Zweitligisten zurück. Der Point Guard ist nach Jonathan Maier, Dejan Kovacevic und Robin Benzing der insgesamt vierte Neuzugang. „Mit Andrew haben wir eine gute Verstärkung für unser Offensivspiel gefunden. Er hat einen starken Wurf von Außen. Seine erste Erfahrung in Gießen war coronabedingt leider nicht so glücklich. Wir freuen uns dennoch, dass er eine erneute Chance wahrnimmt. Auch sein damaliger Coach Ingo Freyer konnte mich in meiner Einschätzung zu Rowseys Qualitäten bekräftigen“, wird „Frenki“ Ignjatovic, Trainer der 46ers, in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.