Gießen 46ers komplettieren ihr letztes Puzzle-Stück

„Mit Simon haben wir einen Spieler mit ProA-Erfahrung gefunden. Er ist uns zu Saisonbeginn beim Auswärtsspiel gegen Bremerhaven, an welches wir nach der Klatsche keine guten Erinnerungen hatten, aufgefallen. Er ist ballsicher und hat ein sehr gutes Auge für seine Mitspieler. Vor allem aber kann er uns in unserem Defensivspiel entscheidend unterstützen. Simon ist gerade noch mit der Nationalmannschaft unterwegs, und ich verfolge seine Spiele. Ich freue mich sehr, dass er sich für uns entschieden hat“, wird „Frenki“ Ignjatovic, Cheftrainer der 46ers, in einer Meldung des Vereins zitiert. Dort kommt auch Geschäftsführer Jonathan Kollmar zu Wort: „Wir freuen uns, Anfang August unseren Kader komplettieren zu können. Wir haben ausschließlich positives Feedback über Simon erhalten – sowohl sportlich als auch menschlich. Wenn in zwei Wochen alle Spieler in Gießen sind, kann die Vorbereitung losgehen.“