Gießen 46ers: Luis Figge hat „Bock auf die Challenge“

Luis Figge, bleiben wir kurz beim Thema 1. und 2. Liga und reden über die Pokal-Überraschung der 46ers gegen Crailsheim. Sehr gerne. Es ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil wir jetzt eine etwas höhere Fallhöhe haben. Aber dass wir so erwachsen gespielt und eine neue Abgezocktheit ins Team reinbekommen haben, gibt richtig viel Selbstvertrauen. Wir haben soliden Basketball gespielt, sehr gut verteidigt, das ganze Spiel geführt, gegen einen Erstligisten souverän gewonnen. Da haben wir viele Expertenmeinungen widerlegt. Chemnitz auswärts wird ein anderer Härtetest.

Womit wir bereits beim Heimvorteil wären. Wie wichtig war und ist es für die 46ers, in der Osthalle zu spielen? Die Spieler, die vergangene Saison schon da waren, kennen den Druck auf dem Osthallen-Kessel. Der Rest hat ihn jetzt zum ersten Mal gespürt. Die Stimmung war grandios, die Leute hinter dem Korb haben Alarm gemacht. Das Erlebnis hatte ich ja schon, als ich als Gegner das erste Mal in Gießen gespielt habe. Da stand ich als 17-Jähriger, wollte nur den Ball einwerfen und die 46ers-Fans haben gerufen: „Luis, Luis, du bist scheiße.“

Nicht toll ist aktuell, dass Sie mit zahlreichen Auswärtsspielen in die Saison starten, oder? Ach, das kennen wir aus der Pre-Season, da hatten wir wegen der Osthallen-Renovierung auch kein Spiel zu Hause. Die Vorbereitung in den Rivers war manchmal nicht so schonend für die Knie. Aber es ist unser Job, und wir hatten eine Halle mit zwei Körben und einem Dach überm Kopf. Baustellen gibt es auch auf der Autobahn, und nach einer Zeit freut man sich über den neuen Asphalt.

Wie lief die Vorbereitung sportlich aus Ihrer Sicht? Es ist so viel entspannter, mit einem Kern von Jungs, die schon vergangene Saison da waren, in eine neue Runde reinzugehen. Wir kennen die Halle, die Trainer, die Organisation, sind durch dick und dünn gegangen. Da ist es auch leichter, die Neuzugänge zu integrieren. Die Systeme sind halbwegs gleich geblieben. Das ist so, wie wenn du einen Reifenwechsel einer oder vielen Personen erklären musst. Letzteres dauert länger. Man unterschätzt gerne, wie anstrengend es ist, immer wieder mit einem komplett neuen Team ins Rennen zu gehen.

Einer der Neuen trägt einen großen Namen: Was war Ihre erste Reaktion auf die Verpflichtung von Robin Benzing? Wahnsinn. Die ersten Länderspiele, die ich im Fernsehen gesehen habe, da waren Robin Benzing und Heiko Schaffartzik die Go-to-Guys. Jetzt spielt Robin hier mit mir in einer Mannschaft. Er ist wie Obelix, scheint in einen Basketball-Zaubertrank gefallen zu sein. In Social Media laden wir manchmal Trickwürfe hoch, da braucht Robin drei Minuten für einen Wurf, der über drei Geländer geht und wie mit einem Magnet im Ball in den Korb fällt. Wir werden natürlich Bälle und Würfe für ihn kreiieren, er aber auch für uns. Denn wenn wir ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel den Aufstieg, ausrufen, dann muss und wird sich jeder dieser Mission unterordnen.

Auch Stefan Fundic ist ein Teil dieser Mission ... Ohne ihn hatten wir im Sommer schon mehr Länge im Kader verpflichtet. Mit ihm wissen wir genau: Stefan macht regelmäßig sein Double-Double. So einen Spieler kann jedes Team gebrauchen.

Und was ist Ihre Rolle in der Mannschaft? Zuallererst hinten den Laden zusammenhalten. Das Gute bei mir: Wenn ich meine Energie gebe, dann ist das nicht künstlich, sondern intrinsisch, also aus eigenem Antrieb. Ich bin nicht der talentierteste Werfer oder einer, der sich in der Defense ausruht, um vorne mehr Kraft zu haben. Das gibt es bei mir nicht.