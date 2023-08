Jordan Barnes verlässt die Gießen 46ers.

Mit Karlo und Igor verlieren wir zwei Spieler, welche sich durch ihre Menschlichkeit und ihrem Ehrgeiz auf dem Parkett meinen Respekt verdient haben. Ich wünsche allen viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg“, betont „Frenki“ Ignjatovic, Cheftrainer der Lahnstädter, in einer Meldung des Vereins. Geschäftsführer Jonathan Kollmar betont dort: „Bei Jordan, Igor und Karlo, möchten wir uns herzlichen bedanken. Nun schauen wir nach vorne und werden in den kommenden Tagen die letzten beiden Positionen in unserem Team bekannt geben können.“