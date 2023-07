Spielen die Gießen 46ers schon bald mit der HSG in Wetzlar?

Beginnen wir mit einer etwas abseitigen Frage: Sie sind Fan von Eintracht Frankfurt, bedauern Sie die Trennung von Trainer Oliver Glasner? Was heißt bedauern? Grundsätzlich hat man, glaube ich, gesehen, dass man großen Erfolg mit diesem Trainer hatte, aber wenn es dann aus irgendwelchen Gründen nicht weitergehen soll, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Ich finde den Weg, ich rede nur als Fan, nun mit Dino Toppmöller zu gehen, interessant und drücke natürlich weiterhin die Daumen.

Hätten Sie als Geschäftsführer der Eintracht auch diese Trennung vollzogen? Das kann ich schlecht bewerten, weil ich die Interna nicht kenne. Wenn man so eine Entscheidung trifft, wird man sich eine fundierte Meinung gebildet haben.

Wie wichtig ist ein Trainer generell für einen Verein? Je kleiner der Verein ist, desto größer ist die Bedeutung, weil der Trainer vielleicht noch andere Aufgaben übernimmt, die wiederum in einem größeren Verein noch von einem anderen Mitarbeiter übernommen worden wären.

Und wie wichtig ist Branislav „Frenki“ Ignjatovic für die 46ers? Wir haben mit „Frenki“ jemanden, der wie die Faust aufs Auge zu den 46ers passt, der sich mit dem Verein auch identifiziert. Das ist sehr wichtig für die Fans, für die Sponsoren, aber auch für die Mitarbeiter.

Besteht bei den 46er überhaupt die Möglichkeit, langfristig einen Trainer zu binden oder kann der Verein nur von Saison zu Saison planen? Ich glaube, grundsätzlich ist der Sport so schnelllebig, dass wir zunächst einmal eher kurzfristig unterwegs sind. Aber klar ist es unser Wunsch, uns mittel- bis langfristig zu positionieren, und da ist Kontinuität wichtig und deshalb versuchen wir auch, die richtigen Pflöcke einzuschlagen, um es mal so zu sagen. Klar, wenn man eine personelle Kontinuität hat, wissen die Fans Bescheid und die Sponsoren. Aber natürlich ist es auch bei der Verpflichtung von Spielern wichtig. Diese wollen ja auch wissen, arbeite ich mit dem Coach jetzt ein Jahr zusammen oder doch länger.

Gibt es Pläne, Ignjatovic für die nächsten Jahre zum Gesicht der 46ers zu machen? Es gibt Pläne sowie Ideen, wie die Gesichter der 46ers in Zukunft aussehen sollen. Kontinuität auf den Key-Positionen zu haben, ist uns sehr wichtig. Da wir einige spannende Themen im Hintergrund bearbeitet haben, werden wir hier zeitnah auch informieren.

Kann man derzeit schon absehen, welche Spieler bleiben oder gehen? Wir haben vier Spieler, die Vertrag fürs nächste Jahr haben. Das sind Luis Figge, Roland Nyama, Luca Kahl und Kevin Strangmeyer. Damit sind wir auf den deutschen Positionen fürs nächste Jahr sehr gut besetzt. Mit anderen Spielern sind wir im Gespräch. Klar ist natürlich, dass alle Jungs eine hervorragende Session gespielt haben und damit Begehrlichkeiten geweckt haben. Ebenso klar ist unser Wunsch, mit dem einen oder anderen auch nächstes Jahr weiterzuarbeiten.

Gibt es Hoffnung, dass Jordan Barnes und Stefan Fundic verlängern? Zumindest haben wir bis zum heutigen Tag keine finale Absage erhalten, also sind wir mit Sicherheit noch im Gespräch. Ich bin grundsätzlich ein Optimist, das ist meine persönliche Lebenseinstellung. Also bin auch an dieser Stelle optimistisch.

Während der Saison scheint es ja eine finanziell problematische Phase gegeben zu haben. Gibt es in dieser Hinsicht Entspannung? Da kann man offen und ehrlich sagen, dass die Sponsoren nicht aktiv auf uns zukommen. Wir haben aber das große Glück in Gießen, dass wir ein fantastisches Sponsorenportfolio haben. Sponsoren, die seit vielen Jahren an Bord sind. Die auch durch schwierige Zeiten mit uns gegangen sind und da bin ich auch sehr froh, dass wir mit Nicole Lindemann eine fantastische Vertriebsleiterin haben, die wirklich einen super Job macht. Ich versuche sie bestmöglich zu unterstützen und so hoffen wir auch, dass wir mit allen Sponsoren so weitermachen können, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Aber man muss auch mal nach draußen schauen, es ist eine wirtschaftlich sehr angespannte Situation derzeit allerorten. Und dass sich da Unternehmen auch Gedanken machen, wie sie mit ihren Budgets umgehen, ist verständlich. Wir hatten bei den 46ers eine angespannte Situation, aber ich würde sagen, dass wir einen guten Job machen und uns auf einem guten Weg befinden.

Ist es in Gießen generell schwierig, Großsponsoren zu finden? Ich habe kein Problem, wenn nach unserem Interview mich jemand anruft! Meine Handynummer oder E-Mail-Adresse gebe ich gerne raus … (lacht). Klar, wir sind mit vielen Unternehmen, mit Bestandssponsoren im Austausch, aber auch mit Neupartnern. Ich würde an der Stelle den einen oder anderen sehr gerne begrüßen, weil wir eine ganz tolle Saison hatten und uns sehr viele Partner widergespiegelt haben, dass die Arbeit, die man auf dem Spielfeld sieht, toll ist. Da würden wir uns schon freuen, wenn neue Partner dazu kommen. Der Rückenwind durch die Saison hat uns beflügelt, nichtsdestotrotz bringt er uns aber nicht in andere Sphären, das muss man auch ganz deutlich sagen.

Damit kommen wir zu dem ewigen Gießener Thema eines Hallenneubaus oder Umbaus der Osthalle. Gibt es da neue Entwicklungen? Wir sind im Austausch mit der Politik und dem Oberbürgermeister. Aber eines ist klar, wie ich eben schon beschrieben habe, es ist eine wirtschaftlich angespannte Situation und natürlich ist ein Hallenbau ein Projekt für die nächsten Jahrzehnte, was man nicht innerhalb von wenigen Wochen hinbekommt. Schauen wir also mal. Wir als 46ers machen unsere Hausaufgaben, wollen wir mal schauen, in welche Richtung das geht.

Würde Mittelhessen überhaupt zwei Hallen vertragen, wirtschaftlich betrachtet? Das ist eine spannende und gute Frage. Grundsätzlich glaube ich, haben wir hier in unserer Gegend schon eine hohe Begeisterung für den Sport generell. Aber klar ist, dass sich eine Halle nicht durch 17 Termine der 46ers tragen kann. Das ist allen Seiten bewusst. Da geht’s um das gesamtheitliche Konzept, eine Halle auch noch durch andere Veranstaltungen zu nutzen. Und da bin ich durchaus optimistisch, dass zwei Hallen in so einer kurzen Entfernung möglich sind.

Wäre es vor Jahren nicht eine wunderbare Sache gewesen, solch eine Mehrzweck-Arena genau in der Mitte zwischen Wetzlar und Gießen zu bauen? Im Nachhinein ist man immer etwas schlauer. Sicherlich hätte es große Vorteile gehabt, gerade was die Nutzung angeht. Ich bin auch sicher, dass man das von den Terminen hinbekommen hätte. Aber auf der anderen Seite verstehe ich, wenn die beiden großen Clubs in ihren Städten bleiben wollen. Allerdings müssen wir als Sportclub auch über den Tellerrand hinausschauen, wie es in der Zukunft auch wirtschaftlich seriös weiter geht. Da muss man schauen, mit welchen Mitteln und Wegen man das erreicht.

Wäre es sogar irgendwann vorstellbar, dass die Gießener 46ers in der Arena in Wetzlar antreten? Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir wissen, was wir an unserem Standort in Gießen haben. Wir sind Gießener, dafür wollen wir auch stehen. Aber grundsätzlich würde ich zu keinen Ideen gleich nein sagen. Ich glaube, damit würde man sich Türen verschließen, was nicht gesund ist.

Sie haben das erste Jahr als Geschäftsführer hinter sich. Was war abgesehen von der Fanbegeisterung das Überraschendste in diesem Jahr, womit hatten Sie nicht gerechnet? Grundsätzlich hat sich viel im Arbeitsalltag geändert. Dabei muss ich sagen, ganz viel dreht sich um das Thema Kommunikation auf allen Ebenen, weil wir mit vielen, vielen Beteiligten zusammenarbeiten. Intern wie extern. Das hat mich zwar nicht überrascht, aber es hat mich überrascht, wie viel das tatsächlich ausmacht. Ich glaube, dass man mit einer guten und ehrlichen Kommunikation sehr viel erreichen kann. Dass man auf der anderen Seite mit falscher oder nicht richtiger Kommunikation sehr viel kaputt machen kann. Und das ist tatsächlich ein Punkt, bei dem ich überrascht war, wie viel an Kommunikation auf allen Ebenen bei den 46ers anfällt. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Zeichen, wie interessiert man am Verein ist, wenn man von links, rechts, oben und unten angefragt wird.

Ist diese Kommunikation bei den 46ers auch deshalb besonders anspruchsvoll, weil der Verein mit seinen Gesellschaftern so eine außergewöhnliche Form hat? Nun, ich würde grundsätzlich sagen, dass wir eine Gesellschaftsform haben, die uns überhaupt erst dahin gebracht hat, dass wir noch existent sind. Dafür muss man allen Gesellschaftern wahnsinnig danken, weil sie das mit einem riesigen Engagement erreicht haben. Ich glaube das ist eine besondere Situation, aber auch eine, bei der man schauen muss, wie kann man in der Zukunft damit weiterarbeiten.

Von den Fans konnte man teils hören, dass ihnen die zweite Liga eigentlich mehr Spaß bereitet als der Abstiegskampf in der Bundesliga. Ist die ProA vielleicht die bessere Liga für die 46ers? Mit so einer Aussage tue ich mich schwer. Grundsätzlich strebt der Mensch immer nach dem Höchsten. Von daher glaube ich, es wäre schlimm, wenn wir uns begrenzen würden und sagen, wir wollen dauerhaft in der zweiten Liga spielen. Auf der anderen Seite müssen wir auch ehrlich in den Spiegel sehen und sagen, wir sind in ganz vielen Bereichen maximal ProA-fähig. Und ich möchte eigentlich genau an diesen Stellen ansetzen und sagen, da müssen wir uns weiterentwickeln, um zukünftig, wann auch immer das sein wird, wieder in der Lage zu sein, in der Bundesliga zu spielen. Aber – das hat man auch gesehen und das ist auch das Feedback – es hat vielen Leuten super viel Spaß in der ProA gemacht. Und das ist das Wichtigste, diesen Spaß wieder zurückzuholen.