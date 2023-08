55 NBA-Profis bei Basketball-WM dabei

Für Deutschland spielt in Dennis Schröder, Franz Wagner, Moritz Wagner und Daniel Theis ein Quartett in der NBA. Im Gegensatz zur EM, die im Vorjahr unter anderem in Deutschland stattfand, gab es diesmal aber auch prominente Absagen. Giannis Antetokounmpo (Griechenland) und Nikola Jokic (Serbien) fehlen ihren Nationen. Auch Frankreichs Supertalent Victor Wembanyama verzichtet auf einen WM-Start. Die USA setzen weitgehend auf vielversprechende Youngster und treten ohne klangvolle Namen wie Kevin Durant, James Harden oder Stephen Curry an.