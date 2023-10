Alba Berlin bezwingt Aufsteiger Rasta Vechta

Auch der FC Bayern München hatte mit seiner Pflichtaufgabe keine Mühe. Die Münchner gewannen bei den Hakro Merlins Crailsheim deutlich mit 97:62 (54:32) und rehabilitierten sich damit für die höchste Niederlage in der Euroleague, die sie am Freitag beim 59:98 in Barcelona kassiert hatten. Fünf Münchner Spieler, darunter auch Weltmeister Andreas Obst (zwölf Zähler), schafften eine zweistellige Punkteausbeute. Die Partie war nach starker erster Halbzeit der Bayern schon früh entschieden.