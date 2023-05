Alba Berlin gelingt Ausgleich - Bonn startet souverän

Nach der 64:88-Heimpleite zu Playoffbeginn starteten die Alba-Profis in Ulm verbessert. Mit 33:27 lag der Champion der vergangenen drei Jahre nach 13 Minuten vorn. Wie in Spiel eins kam es erneut zu einer in der Bundesliga unbekannten Schwächephase. Die Gastgeber nutzten die Patzer der Berliner aus und gingen mit einer Acht-Punkte-Führung in die Kabine.