Alba Berlin nach Pleite in Ulm ausgeschieden

Gonzalez konnte erstmalig in den Playoffs auf Defensivspezialist Yovel Zoosman zurückgreifen, dafür fehlte der erkrankte Gabriele Procida, der beim letzten Spiel in Ulm noch so aufgetrumpft hatte. Alba ging von Beginn an konsequent zur Sache und so auch schnell 12:6 in Führung.