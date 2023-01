Alba Berlin nach Sieg über Bonn neuer Tabellenführer

Es entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie. Alba, bei denen Flügelspieler Louis Olinde nach kurzer Verletzungspause wieder dabei war, lag zunächst meist knapp in Führung, die Gäste verteidigten aber sehr aufmerksam und sehr körperbetont. So taten sich die Berliner immer schwerer und hatten zudem in der Defensive einige Probleme unter dem eigenen Korb.