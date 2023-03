Alba Berlin ringt Anadolu Efes Istanbul nieder

Es entwickelte sich von Beginn an eine temporeiche Begegnung, in der beide Teams gleich ihren Wurfrhythmus fanden. Besonders die Türken, die von vielen Fans in der Halle lautstark unterstützt wurden, trafen in der Anfangsphase fast jeden Wurf. So lag Alba schnell 9:16 zurück. Doch die Berliner waren nicht geschockt und antworteten mit einem 11:0-Lauf.