Basketball-Bundesliga auch nach WM-Coup ohne Allstar Day

Köln (dpa) - . Nach dem sensationellen Gewinn des WM-Titels ist der Basketball in Deutschland in aller Munde. Trotzdem wird die Bundesliga auch in der heute beginnenden Saison auf einen Allstar Day verzichten, mit dem in der Vergangenheit immer Werbung für die Sportart gemacht wurde. „Der Allstar Day ist immer ein Thema. Leider fehlt uns ein Termin“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz.