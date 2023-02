Basketball-Bundesligisten begrüßen Pokalreform

In dieser Saison war der Pokal noch nach dem alten Modus ausgetragen worden. An diesem Wochenende steht das Top Four an. Im ersten Halbfinale stehen sich am Samstag (16.00 Uhr/Magentasport) Gastgeber EWE Baskets Oldenburg und die MHP Riesen Ludwigsburg gegenüber. Danach kommt es um 19.30 Uhr im zweiten Halbfinale zum Top-Duell zwischen Titelverteidiger Alba Berlin und Bayern München. Das Endspiel findet am Sonntag (15.00 Uhr) statt.