Basketball-Coach stützt Schröder: „Ohne ihn nicht hier“

Herbert ist nach eigener Aussage im Anschluss an die Partie in der Mall of Asia Arena gefragt worden, wieso er Schröder am Ende nicht ausgewechselt habe. „Er war herausragend in Japan, wahrscheinlich der wertvollste Spieler aller Teams. Den besten Spieler auszuwechseln? Nein. Du gewinnst mit ihm oder du verlierst mit ihm“, stellte der 64-Jährige klar.