Basketball-Finale könnte mit Fußball-EM kollidieren

Ziel der Bundesliga ist demnach eine Beendigung der Playoffs bis zum 17. Juni 2024, weil danach die Abstellungsphase für die Nationalspieler beginnt. In diesem Jahr endete das Finale am 16. Juni mit dem dritten Sieg von Ratiopharm Ulm über die Telekom Baskets Bonn. Die Fußball-EM beginnt am 14. Juni (21.00 Uhr) mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft in München. Theoretisch könnten ein viertes und fünftes Finalspiel der BBL mit den ersten EM-Tagen kollidieren.