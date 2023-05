Basketball-Playoffs: Wer folgt auf Alba Berlin?

Die Telekom Baskets Bonn sind aktuell das Maß aller Dinge. 19 Siege in Serie zum Abschluss der Hauptrunde, vier Siege nacheinander auf dem Weg zum Titel in der Champions League und dann ein weitgehend ungefährdetes 3:0 zum Start der Playoffs gegen die Niners Chemnitz. Wer soll diese Bonner stoppen? Was TJ Shorts und seine Teamkollegen gerade auch machen, es gelingt ihnen einfach. „Wir müssen einfach so weiter machen“, sagte der Point Guard aus den USA, aktuell mit Abstand der beste Spieler der Liga.