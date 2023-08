Basketballer Benzing vor Abschied: „Keine Wehmut mehr“

„Ich werde das Ganze als Fan betrachten. Es ist keine Wehmut mehr da. Eine WM wäre etwas Schönes, aber ich hatte meine Zeit und habe viel erlebt. Das ist alles in Ordnung“, kündigte Benzing an. Der Flügelspieler hatte im Vorjahr zum erweiterten Kader von Bundestrainer Gordon Herbert gehört, wurde dann aber vor der Heim-EM mit Spielen in Köln und Berlin gestrichen.