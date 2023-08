Basketballer Franz Wagner trainiert nach Verletzung wieder

Herbert will bei dem 22 Jahre jungen Wagner kein Risiko gehen. „Wir werden ihn nicht so schnell wie möglich zurückbringen. Wir müssen sicherstellen, dass er absolut bereit ist. Das heißt: Für das Spiel gegen Finnland ist es fraglich“, sagte der 64-Jährige. Aus Herberts Sicht müsse Wagner ein richtiges Training absolvieren, bevor er spielen kann. „Heute hat er nur ein bisschen was gemacht, das war kein richtiges Training“, erklärte der Coach. Wagner hatte sich beim Auftaktsieg gegen Japan verletzt und fiel gegen Australien aus.