Basketballer Theis will zur WM

In diesem Jahr findet die WM von 25. August bis 10. September in Indonesien, Japan sowie auf den Philippinen statt. In welchem Land das deutsche Team seine Vorrundenspiele bestreitet, wird erst die Auslosung Ende April zeigen. Lobend äußerte sich Theis über die Rolle von Nationalmannschaftskapitän Schröder bei den Los Angeles Lakers. „Für so ein Team ist es wichtig, so jemanden wie Dennis zu haben, der jede Sekunde verteidigt und sich keine Auszeit nimmt“, sagte Theis.