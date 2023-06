Basketballerinnen gewinnen erstmals seit 2007 EM-Spiel

Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis gewann am Freitagabend in Ljubljana mit 66:62 (32:30) gegen Gastgeber Slowenien und hat den Einzug in die nächste Runde in eigener Hand. In der umkämpften Partie punkteten Sonja Greinacher (12), Marie Gülich (12) und Leonie Fiebich (11) zweistellig. Das deutsche Team erlaubte sich wie am Vortag beim 50:58 gegen den EM-Zweiten Frankreich sehr viele Ballverluste, setzte sich diesmal aber dank starker Nerven durch.