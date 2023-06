Basketballerinnen starten in erste EM seit 2011

Erstmals seit 2011 ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes wieder bei einer Europameisterschaft dabei und will dort für die eine oder andere Überraschung sorgen. „Wir wollen zeigen, dass wir einen Platz im Kreis der Top-Teams in Europa verdient haben“, sagte die neue Bundestrainerin Lisa Thomaidis vor dem Auftaktspiel gegen den Mitfavoriten Frankreich an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/Magentasport) im slowenischen Ljubljana.